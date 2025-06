Kunstausstellung im Rathaus mit Nicole Guida

Das Hirschhorner Rathaus als regelmäßig Schauplatz der Kunst:

Die Vernissage zur Ausstellung beginnt am 03.08.2025 um 11.00 Uhr in der Mark-Twain-Stube im Rathaus.

"Meine Kunst soll einen Anstoß geben, sich von gegebenen Strukturen frei zu machen, um Neues zu erfahren, zu (er)leben!"

Im Alter von 12 Jahren erlernte sie das Instrument Gitarre und stand auf zahlreichen Bühnen. 2004 reiste sie nach Chicago und produzierte mit namhaften Musikern aus der Szene ihre erste eigene CD . Danach schrieb sie weiter an eigenen Songs, die das wahre Leben spiegelten, sang in Rockbands, verschiedenen Duos etc.

Irgendwann entschloss sie, die Musikerkarriere zu beenden und entdeckte ihre Leidenschaft zur Malerei. Hier ist sie angekommen und hat das gefunden, wonach sie lange gesucht hat.

Nicole Guida, „Guidnic“ ist 1966 geboren und wohnt in Eberbach, einem idyllischen Ort in der Nähe von Heidelberg.