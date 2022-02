Kunstausstellung "In Schwung kommen"

× Erweitern privat Ausstellung-Martschiske

„In Schwung kommen“ können Sie sicherlich bei der neuen Ausstellung von Sylvia Martschiske im Kulturhaus in Bad Rappenau, die ab dem 26. März 2022 gezeigt wird.

Das Thema zeigt sich besonders deutlich in „Die Santorinis“, wo mittels Bildbearbeitung, die Fotos in Schwung gebracht werden, ihnen Lebendigkeit eingehaucht wird oder bei den geflexten Möbeln, deren ‚Malerei‘ die Bewegung und den Drall der Flexscheibe als Textur erkennen und nachvollziehen lassen. Getreu dem Leitsatz der Künstlerin aus Hermann Hesses ‚Demian‘: „Ich war ein Suchender und bin es noch. Aber ich suche nicht mehr auf den Sternen und in den Büchern, sondern ich beginne die Lehren zu hören, die mein Blut in mir rauscht.“

„Kunst bedeutet für mich, mittels der Malerei mein Fenster nach innen zu öffnen. Dabei nähere ich mich dem Leben, das in mir vorbeizieht. Meine Werke sind ins Bild gebanntes Leben … Notizen, Statements, Momentaufnahmen, Fragen, Lebensfreude, Meditationen, gemalte Gefühle, auch Wunden und heilende Wunden, Stillstand oder Bewegung und Schwung …. ins Bild gebanntes Leben eben!“, so die Künstlerin über ihre Arbeiten. „Dieses Innere versuche ich nach außen zu bringen, in Sichtbares zu verwandeln, zu transformieren, manchmal auch in seinem Wertesystem weg von seiner ursprünglichen Beurteilung. Es ist der Versuch, etwas sichtbar zu machen, was nicht sichtbar gemacht werden kann… eine Annäherung zumindest… und dadurch eine intensive Auseinandersetzung mit inneren Prozessen.“

Dabei steht am Anfang eines Bildes fast immer die Emotion, das Thema. Die Komposition entsteht im Kopf. Wobei der Kopf nur die Sprache der Seele sammelt und in Worte zu übersetzten versucht ... und der Körper führt sie aus. Selten malt die Künstlerin völlig planlos, d.h. jedoch nur, dass der Kopf keinen Plan hat! Denn diese Transformation, Umwandlung geschieht dann direkt im Malprozess. „Meine gestalterische Vielseitigkeit wuchs ursprünglich aus dem Textilen. Stoffe, Farbe, Material sinnlich wahrnehmen… wie fühlt es sich an zwischen den Fingern, dieser Stoff… jenes Material … auf was lässt die Optik schließen und wird durch die haptische Wahrnehmung bestätigt oder eines Besseren belehrt.“Christl Metzger sagte über die Künstlerin: „... Jegliche Kunst bildet Wirklichkeiten ab, äußere und innere Wirklichkeiten. Malen bedeutet, sich hinzugeben, etwas entstehen lassen, mehr oder weniger begrenzt festzuhalten. Gleichzeitig besinnt sich die Gestalterin hier auf sich, auf die eigene Person und kommt sich näher...“Dr. Jürgen Petsch sagte über Sylvia Martschiske: „... Jenseits der gestalterischen Vielseitigkeit ausgehend von dem Textilen faszinieren ihre Motive: Augenblickserfahrungen, Gedanken und Gefühle sprechen unmittelbar aus ihren Bildern. Ins Bild gebanntes Leben, dessen unendlichem Spiel und Zauber sie in ihren Arbeiten in immer neuen Blickrichtungen nachspürt. Spielerische Leichtigkeit setzt sie einem Übermaß an Erdenschwere entgegen. Dem Leben trotz aller Dramatik und Tragik einen Zauber abzugewinnen und für sich selbst neu entdecken, darum geht es dieser Künstlerin.“Die Ausstellung „in Schwung kommen“ von Sylvia Martschiske startet am Samstag, dem 26.03. um 14 Uhr und ist anschließend bis zum 24.04. jeden Samstag und Sonntag von 14-17 Uhr im Kulturhaus Forum Fränkischer Hof geöffnet. Die Künstlerin ist anwesend. Der Eintritt ist frei.Wichtige Hinweise für den Ausstellungsbesuch:Es gelten die Regelungen der zum Zeitpunkt des Ausstellungsbesuchs gültigen Corona-Verordnung und der im Landkreis Heilbronn ausgerufenen Stufe des Warnsystems. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch über die jeweils geltenden Regelungen, z.B. unter www.badrappenau.de. Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske und beachten Sie vor Ort die Hygienerichtlinien.