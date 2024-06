Kunstausstellung "Klangvolle Visionen" im Schloss Neuburg an der Donau

Tauchen Sie ein in die Welt der "Klangvollen Visionen"! Wir laden Sie herzlich zur Ausstellung im Residenzschloss Neuburg an der Donau vom 20. bis 22. September 2024 ein. Die Vernissage am 20.09. um 16 Uhr verspricht nicht nur faszinierende Kunstwerke von über 20 Künstlern, sondern auch eine musikalische Begleitung und einen Sektempfang. Seien Sie Teil dieses einzigartigen künstlerischen Erlebnisses!