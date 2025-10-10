Kunstausstellung KulturWerk

Die Kunstausstellung, mit der das KulturWerk im November 2024 eröffnet worden ist, hieß „Nur Neues“ und präsentierte Werke von KünstlerInnen, die entweder in Hohenlohe geboren wurden, oder hier wohnen.

Mit dieser Ausstellung wollten die KulturWerk-Macher Christiane Walz und Andreas Harthan zeigen, wie vielfältig die Kunstszene in Hohenlohe ist. An diese Ausstellung, die auf eine große Resonanz stieß, knüpfen die KulturWerk-Betreiber mit der Ausstellung „Neue und Neues“. Sie haben in den vergangenen Monaten einige MalerInnen kennengelernt, die es noch zu entdecken gilt, sind aber auch in den Ateliers etablierter KünstlerInnen fündig geworden, haben dort neue Arbeiten entdeckt.

Die Ausstellung wird am Donnerstag, 9. Oktober, um 19.00 Uhr eröffnet und findet vom 9. Oktober bis 14. Dezember 2025 statt.

Di. und Fr. 10.00-17.00 Uhr und Sa. 10.00-15.00 Uhr.