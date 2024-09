Kunstausstellung Kunst.Form.Farben - Von der Oberfläche in die Tiefe

Im August gastiert der in Wiesloch heimische Kunstverein wieArt Rhein-Neckar e.V. wieder im Wasserschloss in Bad Rappenau. Die interdisziplinäre Ausstellung Kunst.Form.Farben - Von der Oberfläche in die Tiefe präsentiert Werke von 11 verschiedenen Künster:Innen vom 11.08. -08.09.2024

Die ausstellenden Künstler:Innen – von etablierten Namen aus der Region hin zu neuen Talenten und Gastkünstler:Innen – loten in ihrer Kunst die Grenzen von Form und Farben aus und zeichnen so ein vielschichtiges Bild der zeitgenössischen Kunstlandschaft.

In der Ausstellung wird eine facettenreiche Sammlung von Gemälden, Skulpturen und Plastiken präsentiert. Die Besucher werden von der ersten Wahrnehmung der Oberfläche eines Kunstwerks hin zu den tieferen Bedeutungen und Emotionen geführt. So treffen farbgewaltige Bilder auf menschliche Körper aus Holz, Stein und Eisenguss, die tiefe Einblicke in das Seelenleben geben. Auch werden Illustrationen, abstrakt reduzierte Objekte und Bilder, die in eine objekthafte, plastische Form überführt wurden, gezeigt.

Die musikalisch begleitete, feierliche Vernissage, findet am 11.08. um 14 Uhr im 2. Obergeschoß des Wasserschlosses statt. Alle Künstler:Innen sind anwesend und es werden Kunstführungen angeboten.

Teilnehmende wieArt Künstler:Innen: Sabrina Ferwagner, Christian Friederichs, Johanna Kegebein, Edda Kobbert, Maria Kunst, Jessica Marquardt, Jutta Neuhaus, Ilse Niedermeier, Ursula Wagner.

Gastkünstlerinnen: Sigrid Lehr-Libnau, Johanna Schmotzle.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Dauer der Ausstellung: 11. August - 08. September 2024

Öffnungszeiten: Sa 14 - 17 Uhr und So 11 – 17 Uhr

Adresse: Hinter dem Schloss 1, Wasserschloss Bad Rappenau, 2. OG