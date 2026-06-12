Kunstausstellung mit Werken von G.I. Widmann in der Kreissparkasse Reutlingen

G.I.W. verfolgte ihren künstlerischen Weg mit eindrucksvoller Eigenwilligkeit und Konsequenz.

In der Nachkriegszeit wurde ihr die Kunst zu einem Mittel, die Erschütterungen der NS-Diktatur und des Krieges zu verarbeiten.

In vielen Porträts dieser Zeit spiegeln sich diese Erfahrungen in Haltung und Ausdruck der Dargestellten. Für G.I.W. war das künstlerische Arbeiten eine existentielle Notwendigkeit, die ihr auch in persönlichen Krisenzeiten Halt gab.

In Selbstbildnissen und Darstellungen anderer Menschen suchte sie nach Selbstvergewisserung. Auch ihre Stillleben sind davon geprägt: Die arrangierten Gegenstände erscheinen – einzeln oder in Gruppen – wie Stellvertreter menschlicher Präsenz. Alltägliche Dinge gewinnen dabei eine eigentümliche, bisweilen magische Bedeutung.

Angeregt durch die in Deutschland lange verfemte Malerei der klassischen Moderne entwickelte G.I.W. eine eigenständige Bildsprache. Ihre Kompositionen zeigen bewusste Brüche in der Darstellung von Körper und Raum. Gegenständliche, perspektivisch erfasste Motive gehen in flächig gestaltete Bildräume über. Zugleich lösen sich die Farben zunehmend von der Gegenstandsbindung und entfalten eine eigene Wirkung. Dicht gesetzte Farbflächen erzeugen spannungsreiche Klangräume – zwischen Tiefe und Zartheit, zwischen gedämpften und leuchtenden Tönen.

Die gesellschaftlichen Einschränkungen, denen sie als Frau, alleinerziehende Mutter und Künstlerin in den 1950er Jahren ausgesetzt war, finden Ausdruck in ihren großformatigen Arbeiten zum Thema Mutter und Kind.

G.I.W.s Werke vermitteln ein Gefühl von Weite und Offenheit – als Gegenentwurf zu gesellschaftlicher Enge. In ihrem Tagebuch notierte sie einen Satz, der sowohl Theodor W. Adorno als auch Walter Benjamin zugeschrieben wird: „Kunst ist der Statthalter der Utopie.“

Trotz ihres wachen Interesses an zeitgenössischen Strömungen bewahrte sich G.I.W. stets eine große künstlerische Unabhängigkeit. Auch in Phasen des Informel und der Konkreten Kunst blieb sie dem Gegenstand verpflichtet.

Ihre Lebensgeschichte und ihr künstlerischer Weg können uns heute zeigen, dass es zu jeder Zeit möglich ist, ein Gegenbild zu setzen.