Kunstausstellung zum Interkulturellen Afrikafest

Der gambische Künstler Yusupha Tamba verarbeitet in seiner Acrylmalerei Themen wie Armut und die Reise ins Unbekannte mit einer deutlichen Verbindung zu seiner gambischen Herkunft. Als eines von sieben Kindern hatte er keinen leichten Weg. Yusupha drückt diese Seite in seiner Kunst aus und inspiriert weiterhin junge Menschen, ihre eigenen Talente zu entdecken und an sich selbst zu glauben. Veranstalter: Fabrik für Kunst und Kultur, Kulturreferat Göppingen, CVJM, Afro-KidsGöppingen.