Kunstausstellung im Rathaus

Nach dem Erfolg der ersten beiden Ausstellungen „Billigheim Creativ“ in den Jahren 2008 und 2015 wollen wir nun die dritte „Auflage“ starten. Eine Kunstausstellung mit Werken von Künstlern aus unserer Gemeinde ist im Rathaus Billigheim geplant und soll in der Zeit vom 25.10. bis 22.11.2019 stattfinden. Zur Vernissage am Freitag, den 25.10.2019 ab 18.30 Uhr werden eine musikalische Umrahmung und ein Sektempfang geboten. Alle Kunstbegeisterten sollten sich diesen Termin schon heute vormerken.

Alle Bürger, die Interesse haben, sich an der Ausstellung zu beteiligen, senden uns bitte per E-Mail (haaf@billigheim.de) ein Foto ihrer Kunstwerke zu. Ein Thema zur Ausstellung ist nicht vorgegeben.

Für die Künstler und Hobby-Zeichner, die ihre Werke zur Verfügung stellen, ist eine Vorbesprechung am Donnerstag, den 19.09.2019 um 17 Uhr geplant. Hierzu sind alle Teilnehmer herzlich eingeladen.

Die Abgabefrist der Bilder endet am 18.10.2019 um 12 Uhr. Die Bilder sollen mit einem Rahmen versehen sein und über eine solide Aufhängevorrichtung verfügen. Ab dem 21.10.2019 werden die Kunstwerke dann im Rathaus aufgehängt. Auch hierzu werden noch Freiwillige gesucht.

Die Ausstellung selbst wird unter der Woche zu den Geschäftszeiten des Rathauses geöffnet sein.