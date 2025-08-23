Kunstaustellung / Tag der offenen Tür

CHAOS | durchlichtet - das Lichte und das Verborgene, das Leichte und das Tiefgründige: So fassen Regine Fischer und Angelika Heinkel die Werke zusammen.

Für Regine Fischer ist Malerei wie eine Forschungsreise: Mein Anliegen ist es, mit meinen Bildern den Betrachter auf eine immer wieder aufs Neue faszinierende Reise zu führen: Denn anstatt auf den ersten Blick verstanden zu haben, darf er sich Mal um Mal verführen lassen, unerforschte Räume betreten, seither nie Wahrgenommenes entdecken.

Auch für Angelika Heinkel geht es um Bewegung, ihre Werke sind energetische Abdrücke innerseelischer Bewegungen und wahrnehmender Körperimpulse. Diese werden mit Farbe spontan, vorwiegend mit den Händen, über Bewegung ausgedrückt.

Die Künstlerinnen sind vor Ort und führen durch die Ausstellung. Keine Anmeldung erforderlich. Eintritt frei.