Kunsteisbahn: Abtauparty am 20. März

Die Eislauf-Saison in Ludwigsburg endet am 20. März. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim freuen sich über zig Tausend große und kleine Besucher. Im Geschäftsjahr 2021 haben rund 26.000 Gäste ihre Runden auf Kunsteisbahn Ludwigsburg gedreht. Das sind im Vergleich zu 2019 45 Prozent weniger eislaufbegeisterte Menschen. Den Grund nennt Christian Schneider, Vorsitzender der Geschäftsführung der SWLB: „Die Corona-Regeln in der Alarmstufe mit 2G haben uns in der Kapazität auf maximal 500 Gäste pro Tag eingeschränkt. Wir sind dennoch sehr zufrieden mit dem Ergebnis und natürlich froh, dass wir den Menschen in der Region überhaupt ein Stück Lebensqualität durch alternative Freizeitgestaltung wie Schlittschuhlaufen und Bäderangebote ermöglichen konnten.“ In der 43. Saison war die Kunsteisbahn erneut Publikumsliebling, weit über die Region hinaus.

Am kommenden Sonntag, 20. März, endet um 21:30 Uhr die Eislaufsaison mit der beliebten Abtauparty – Motto: Dancing on Ice. Um 19:00 Uhr schaltet Eismeister Andreas Schurig den Strom für die Kühlung aus, so dass die Eisfläche langsam runterfährt und das schmelzende Eis zum spritzigen Vergnügen wird. Am Freitag vor Saisonende findet noch eine Eisdisco statt: 18. März, ab 19:00 Uhr, Eisdisco mit der Soundlight Company.

Christian Schneider verkündet: „Mit der Abtauparty endet in diesem Jahr zwar die EIS-Saison, nicht jedoch der Schlittschuhspaß in unserer Halle. Wir schauen gespannt dem April entgegen. Denn erstmals in Ludwigsburg – und in der Region – können Kufenfreunde nun auch im Sommer über Kunsteis, auf so genannten Glice-Paneelen gleiten. Spezielle Kunststoffplatten machen´s möglich. Am Mittwoch, 13. April starten wir in die GLICE-Saison.“ Weitere Infos zur Kunsteisbahn unter www.swlb.de/kunsteisbahn oder telefonisch unter Tel.: 07141 830-63.

Die Eislauf-Saison 2021/ 2022 in Kürze:

Anzahl Besucher: 59.000 Saisonende: Sonntag, 20.03.2022 Abtauparty: 19:00 bis 21:30 Uhr Eisdiscos: 26 Oldiepartys: 6 Kinderdiscos: 6 Eislaufkurse: 20 (rund 270 Teilnehmer) Größe der Eisfläche: 1.800 qm Wassermenge auf dem Eis: 63 m³ Eistemperatur: -10 bis -14° C ältester Eisläufer: über 70 Jahre alt jüngster Eisläufer: 3 Jahre alt höchste Besucherzahl: 500 Discofans (an vielen Tagen Discoabende) Wintersporttage: wegen Corona leider keine Schüler: 2.500 Erste Saison: 1978