Kunsteisbahn: Dancing on Ice am Freitag

Der Februar endet mit einem Disco-Highlight auf der Kunsteisbahn. Eislaufbegeisterte können sich am Freitag, 25.02.22, in der Zeit von 19:00 bis 21:30 Uhr auf die Motto-Party „Dancing on Ice“ freuen. Das DJ-Team der Soundlight Company spielt an diesem Abend Hits der aktuellen Charts.

Schlittschuhe können in der Kunsteisbahn Ludwigsburg geliehen werden. Von Schuhgröße 26 bis 50 gibts für jeden die passende Größe. Die ganz Kleinen können sich Gleitschuhe mit Doppelkufen ausleihen. Alle Termine unterwww.swlb.de/kunsteisbahn oder telefonisch unter 07141/ 830 63.