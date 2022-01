Kunsteisbahn: Disco-Highlights am Wochenende

Drei Disco-Highlights warten am kommenden Wochenende auf Eislaufbegeisterte. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) veranstalten am Freitag, 4. Februar, von 19:00 bis 21:30 Uhr eine Motto-Disco. Das DJ-Team der Soundlight Company legt an diesem Abend einen aktuellen Musik-Mix rund um das Motto „VIP-Party“ auf. Da fühlt sich jeder Eisläufer wie ein Star. Außerdem kann sich jeder Besucher an einer Fotowand inklusive rotem Teppich vor glamouröser Kulisse ablichten lassen.

Am Samstag, 5. Februar, findet von 14:00 bis 15:30 Uhr eine Kinderdisco mit flotter Musik und bunten Lichtern für die kleinen Schlittschuhfreunde statt. Und natürlich jede Menge lustigen Spielen. Abends geht es von 20:00 bis 22:00 Uhr bei der Oldieparty beschwingt mit DJ OLdiePeter von Soundlight Company weiter. Gespielt werden Hits der 50er bis 80er Jahre. Willkommen sind Schlittschuhläufer jeden Alters. Rund um die Disco-Termine ist normales Eislaufen möglich. Schlittschuhe können in der Kunsteisbahn Ludwigsburg geliehen werden. Von Schuhgröße 26 bis 50 gibt es für jeden die passende Größe. Die ganz Kleinen können sich Gleitschuhe mit Doppelkufen ausleihen, damit die ersten Schritte auf dem Eis besser gelingen.

Weitere Infos und aktuelle Events unter www.swlb.de/kunsteisbahn oder unter Telefon 07141/ 830 63.