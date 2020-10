KUNSTERLEBNIS AM SEE

Ein Abend voller Spaß und Kreativität.

Wir malen unter Anleitung Kürbisse. Jeder malt sein kleines Kunstwerk., welches er dann mit nach Hause nimmt. Das Material ist vor Ort und im Preis enthalten. (59. € pro Person)

Mit Sektempfang und kleinen Speisen.

Nach dem kreativen Spaß gibt es einen Fackellauf zur Kapelle und hinterher eine Kürbissuppe. Ein besonderer Abend für alle. Max. 10 Personen- Jeder kann teilnehmen und du brauchst überhaupt keine Vorkenntnisse! Petra Nolting zeigt dir Schritt für Schritt, wie du dein eigenes persönliches Meisterwerk kreierst. Bring gute Laune und Lust auf Neues mit. Uhrzeit:20:00 Uhr bis 0:00 Uhr

Anmeldung bis 24.Oktober 2020

Das nächste Kunsterlebniss am See findet am 06.12.2020 unter dem Motto Weihnachten statt. Auch hier kann man sich schon anmelden