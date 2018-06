Der Theaterworkshop vermittelt auf spielerische Weise die Grundlagen des Theaterspielens.Durch Schauspielübungen, Improvisation und kleinere Szenen erfahren Sie die Freude an einem gemeinsam Erarbeiteten.

Im Vordergrund steht also die Freude am kreativen Mitgestalten eines kleinen Theaterstückes in Gruppenarbeit und nicht die schauspielerische Leistung.Es sind dabei keine Vorkenntnisse nötig, wichtig ist uns Spaß am Improvisieren und Ausprobieren von Tanz, Gesang und Schauspiel.