Kunstführung mit anschließender Bierverkostung

Besondere Getreidearten und Malznoten warten auf die Teilnehmer nach einer Kunstführung durch die mittelalterlichen Bilder und Skulpturen in der Johanniterkirche. Im Anschluss verrät der Braumeister und Biersommelier Matthias Hägele im Sudhaus an der Kunsthalle Würth Wissenswertes über die Kulturgeschichte der Braukunst. Zur Bierverkostung wird ein fein abgestimmtes mittelalterliches Menü angeboten. Die Teilnahme an der Veranstaltung „BrauART“ kostet 42 Euro pro Person, Anmeldung unter johanniterkirche@wuerth.com.