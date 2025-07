Kunstfrühstück Anselm Kiefer

Anselm Kiefer zum 80. Geburtstag des Weltkünstlers.

Großformatige, expressive Bilder und Installationen bilden das Werk des deutschen Künstlers Anselm Kiefer. Mythologie, Geschichte und Politik bestimmen die Themen seiner Arbeiten. Er präsentiert seine Werke in materialgesättigter Form, verarbeitet in den Farbbildern Materialien wie Stroh, Sand oder Papier, so dass eine reliefartige Oberfläche entsteht.

Der international bekannte, mittlerweile in Croissy-Beaubourg bei Paris lebende Maler, wurde in jüngster Zeit durch die Vergabe des Deutschen Nationalpreises 2023 geehrt. 2023 kam auch Wim Wenders Film „Anselm“ über den Künstler in die Kinos.

Mit Dr. Martina Kitzing-Bretz M.A., Kunsthistorikerin

