Kunstfrühstück: Claude Monet

Der berühmte impressionistische Maler Claude Monet (1840-1926) vermochte in unvergleichlicher Weise die Farben der freien Natur im wechselnden Licht auf die Leinwand zu übertragen.

Davon künden die Bilder der Seine-Landschaften mit ihren Spaziergängern. Der Künstler gilt als Begründer und Hauptvertreter des französischen Impressionismus. Von Motiven wie der Kathedrale von Rouen fertigte er Bildserien zu verschiedenen Tageszeiten an.

Seit 1883 bewohnte er ein Atelierhaus mit großem Garten in Giverny, wo seine späten Seerosen-Bilder entstanden.

Weitere Infos auf keb-heilbronn.de/programm/kunst-literatur-kultur/kw/bereich/kursdetails/kurs/26229