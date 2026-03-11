Kunstfrühstück: Eva Gonzalès

Anlässlich der Ausstellung im Petit Palais Paris.

Eva Gonzalès (1849-1883) wurde in eine wohlhabende Pariser Familie hineingeboren und konzentrierte sich in ihrer impressionistischen Malerei auf die Erfahrungen von Frauen der Oberschicht. 1866 eröffnete der französische akademische Modemaler Chaplin über seiner Wohnung in Paris ein Frauenatelier, in das Eva noch im selben Jahr eintrat. 1869 wurde sie die einzige Schülerin von Éduard Manet, dem sie zeit ihres Lebens freundschaftlich verbunden blieb. Ab 1870 war Gonzalès auf den Ausstellungen im Pariser Salon mit Porträts, Interieurs und Genrebildern präsent.

Sie starb früh nach der Geburt ihres Sohnes an einer Embolie.

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