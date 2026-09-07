Kunstfrühstück: Franz Marc

Kaum ein anderer Künstler wurde hierzulande so populär wie Franz Marc (1880-1916). Er ist auch bekannt als Gründungsmitglied der Künstlergruppe „Der Blaue Reiter“.

Bilder wie „Die roten Pferde“, „Der Tiger“ oder „Rehe im Walde“ gehören zu den meist reproduzierten Kunstwerken überhaupt. Sein Werk wirkt auch heute noch wie ein Fanal zum Aufbruch der Moderne. Er brach mit dem Naturalismus und Impressionismus und hat in seinen expressionistischen Bildern mit reinen Farben den Einklang zwischen Kreatur und Natur dargestellt.