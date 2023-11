Kunstfrühstück: Hans Holbein

Meisterhafte Porträts wie das von dem Prinzen von Wales und religiöse Altarbilder wie die „Madonna des Basler Bürgermeisters Jakob Meyer zum Hasen“ haben den Maler und Zeichner Hans Holbein der Jüngere berühmt gemacht.

Als Mitglied der Augsburger Künstlerfamilie Holbein wurde er von seinem Vater ausgebildet, und als bedeutender Vertreter der Renaissance begegnete er in Basel dem Humanisten Erasmus von Rotterdam. Die Karriere des kosmopolitischen Künstlers gipfelte in seiner Berufung als Hofmaler von König Heinrich VIII in England.