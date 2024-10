Kunstfrühstück - Lesende Frauen

Lektüre im Bild – Lesende Frauen in der Kunst.

In einem Bild der neuzeitlichen Kunst sehen wir eine weibliche Figur, die in einem Buch liest. Ihr Blick zeigt, dass sie in die Lektüre vertieft ist. Mehr noch, sie ist bewegt von dem, was die Buchseiten ihr erzählen. Was bedeutet das Lesen in den Darstellungen von Frauen in der Geschichte der Kunst? Von Tizian, Maurice Quentin de la Tour über Angelika Kauffmann, Lovis Corinth oder Georg Schrimpf bis zu Gerhard Richter nehmen prominente Künstler*innen das Motiv der Lesenden ins Bild.

Dr. Martina Kitzing-Bretz M.A., Kunsthistorikerin

Kurs-Nr.: 24225