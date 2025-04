Kunstgenuss, Kellerspuk, Kriegsgeschrei

Erkundungstour durch Schellings Leonberg anlässlich seines 250. Geburtstags

Schön, dass der große Philosoph Schelling in Leonberg geboren wurde. Aber wie sah "seine" Stadt damals aus? Lokalhistoriker Gerd Jenner geht anlässlich des 250. Geburtstags von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling dieser spannenden Frage nach. Erinnert noch etwas an ihn? Wie ging es damals den Leonbergern? Eine spannende Zeit zwischen Rokoko und Revolution gilt es zu entdecken – und eine ganz besondere Stadt voll überraschender Einblicke in das Leben unserer Vorfahren – und das unseres Jubilars.

Hat Schelling tatsächlich Spukgeschichten geschrieben? War sein Onkel ein Verbrecher? Wie lebte es sich in seinem Geburtshaus? Die verschwundene Welt zur Zeit Schellings Geburt im Jahre 1775 wird zwischen engen Gassen und beeindruckenden Gebäuden kurz aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Es gibt sogar eine echte Straßenkarte, der wir folgen können. Und "etwas Trinkbares" gibt es auch beim gemeinsamen Abschluss der Tour.

Einer Exkursion in die Vergangenheit steht also nichts im Wege.

Dauer: ca. 2 Stunden