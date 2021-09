Kunstgeschichte am Nachmittag: Marc Chagall - der Malerpoet

Marc Chagall befreite in seinen Bildern die Welt von den Fesseln der Schwerkraft und entrückt sie in die Freiheit der Poesie. Seine künstlerischen Themen schöpfte er aus seinen Jugenderinnerungen an Witebsk, seiner osteuropäischen Geburtsstadt voll jüdischer Kultur und Tradition. Er verband diese mit Fabeln, Legenden, antiken Mythen, biblischen Inhalten sowie den Ausdrucksformen der internationalen Avantgarde, mit denen er sich ab 1911 in Berlin und Paris auseinander setzte. Wenn die Welt der Träume und Wunder heute noch fortbesteht, so ist dies zu einem guten Teil Chagall zu verdanken. Seine traumgleichen und märchenhaften Bildkompositionen entführen die Betrachter in andere Welten und geben verborgenen Träumen Gestalt. Seine Werke, mit denen er sich immer wieder in luftige Höhen aufschwang, sind erfüllt von fliegenden Wesen: Liebende im Glückshimmel oder Engel voller Poesie und Kraft.

Diesen Bildvisionen wird an Hand ausgewählter Beispiel nachgespürt und das Leben und Werk des jüdischen Künstlers vorgestellt.

