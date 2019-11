Kunstgeschichte 'Wie weit darf Kunst heute gehen? Von Courbet bis Banksy'

Bewusste Tabubrüche und inszenierte Zerstörungen finden sich in der Kunst bereits seit den 1860er Jahren: So malte Gustave Courbet in dem vom türkisch-ägyptischen Diplomaten Khalil-Bey in Auftrag gegebenen Gemälde 'Ursprung der Welt' 1866 den unverhüllten nackten Unterleib einer Frau.

Malerisch ein Meisterwerk schockiert die unverblümte Darstellung noch bis heute. 150 Jahre später scheinen seit Damien Hirst Auktionen und Museen zu tabulosen Zonen mutiert, mit denen Kunst und Kommerz im Bund mit den Medien eine völlig andere Allianz eingehen. Inzwischen verschmelzen bei Banksy, der mit seinen Spray-Bildern eigentlich Vandalismus betrieb, Werk und Schöpfer zur Dauerperformance.