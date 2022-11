Kunstgespräch für Frauen im Diözesanmuseum Rottenburg:

Am Donnerstag, 8. Dezember um 15 Uhr bietet Frau Judith-Welsch-Körntgen, Kunstpädagogin und Theologin aus Stuttgart ein Kunstgespräch für Frauen an. Das Thema lautet “Mit Ochs und Esel fing es an. Der Einfluss von alttestamentlichen und apokryphen Schriften auf das ”Weihnachtsbild". Die Geburtsdarstellung gehört zu den ältesten Motiven der Kunst. Über die Jahrhunderte lässt sich ein buntes Spektrum an Einflüssen erkennen. Bereits die Evangelisten Lukas und Matthäus können sich nicht einigen, wie es war, als Jesus das Licht der Welt erblickte. Und Maria und Joseph waren nicht die ersten Besucher an der Krippe …

Der Eintritt kostet 5 Euro. Eine Anmeldung ist erwünscht über die Homepage: www.dioezesanmuseum-rottenburg.de, Email: museum@bo.drs.de oder Telefon: 07472/922-180