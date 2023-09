Dr. Ulrich Loock, ehemaliger Leiter der Kunsthalle Bern, des Kunstmuseums Luzern und Serralves Museum of Contemporary Art in Porto, begleitet das künstlerische Werk Gregor Schneiders seit seinen Anfängen.

So entstand auch die 2017 als beste Ausstellung des Jahres gekürte Schau Wand vor Wand in der Bundeskunsthalle Bonn im engen Austausch des Kurators mit dem Künstler. Im Gespräch mit Dr. Rita E. Täuber gibt Dr. Ulrich Loock aufschlussreiche Einblicke in gemeinsame Projekte mit Gregor Schneid