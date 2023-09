„Klima und Landschaften früher und heute: Was die Region zu bieten hat(te)“

Zu einer exklusiven Veranstaltung unter freiem Himmel mit zwei Klimaexpert*innen aus Forschung und Politik laden die Städtischen Museen Heilbronn am Geo- und Naturpfad beim Jägerhaus ein.

Im Austausch mit Prof. Dr. Oliver Friedrich von der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und Isabell Steidel, Stadträtin im Heilbronner Gemeinderat für Bündnis 90/Die Grünen und Vertreterin des Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsbeirats, werden Klima und Landschaften Heilbronns sowohl aus aktueller als auch aus erdgeschichtlicher Perspektive betrachtet. Langfristige Auswirkungen der menschlichen und natürlichen Einflüsse im kleinen und großen Maßstab werden deutlich. Das Klima der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sowie aktuelle und künftige Klimaschutzmaßnahmen in Heilbronn werden erläutert. Treffpunkt: Parkplatz an der Jägerhaus-Gaststätte. Bitte an festes Schuhwerk sowie Zecken- und Insektenschutz denken! Anmeldung erforderlich. Bitte beachten Sie die Bürozeiten.