Kunsthalle 60+

NEU! Auf einen Kaffee mit Rembrandt

Kunstgenuss in angenehmer Gesellschaft bietet dieses neue Format der Kunsthalle Tübingen allen kunstinteressierten Best Agers. Gemeinsam mit unserer Kunstvermittlerin besuchen Sie unsere aktuelle Ausstellung. Im fachkundig geführten Rundgang durch die Schau erfahren Sie Wissenswertes, Interessantes und Überraschendes über die COMEBACK-Ausstellung und die Exponate. Beim gemeinsamen Kaffee und Kuchen im CAFE KUNSTHALLE tauschen Sie sich in entspannter Atmosphäre über den Kunstnachmittag in der Kunsthalle aus. Ein Genuss für alle Sinne!