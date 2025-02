Auf einen Kaffee im Tobias-Kosmos

Im fachkundig geführten Rundgang durch die Schau erfahren Sie als kunstinteressierte Best Ager Wissenswertes, Interessantes und Überraschendes über die Ausstellung GERT UND UWE TOBIAS und die gezeigten Werke. Beim gemeinsamen Kaffee und Kuchen im CAFÉ KUNSTHALLE tauschen Sie sich in entspannter Atmosphäre über den Kunstnachmittag in der Kunsthalle aus. Ein Genuss für alle Sinne!