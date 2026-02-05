Kunsthandwerk & Kulinarik in Hochhausen

Zum zweiten Mal lädt mein.Lieblingsmarkt e. V. zum Entdecken, Staunen, Schmausen ein. Regionale Kunsthandwerker aus dem Main-Tauber-Kreis bieten Produkte aus Filz, Stoff, Wolle, Baumwolle oder Epoxidharz, Holz- und Metall.

Weiter gibt es Futter und Zubehör für die Vierbeiner, Bilder, Liköre, Öle und Essige, Aufstriche, Imkereiprodukte, Messer, Taschen und Körbe, Töpferware, Naturseifen und ...

Alles kann auf dem Markt bestaunt und eingekauft - einiges darf sogar probiert werden.