Kunsthandwerk & mehr

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Nördlingen 86720 Nördlingen

Mit zahlreichen Ausstellern findet in Nördlingen rund um das Rathaus und vor der Bücherei der Kunst-Handwerker-Markt statt. Dieser wird  von der Bildhauerei Wendt aus Löpsingen organisiert.

Das Spektrum umfasst Glas, Papier, Metall, Stein, Holz, Stoff, Malerei, Kalligrafie, Märchenbücher, Leder, Keramik, Schmuck, Gartenartikel, und vieles mehr. Im Bereich Schmuck-Design stellen einige Künstler ihre anspruchsvollen Werke aus und zeigen das Anfertigen von Schmuck und deren Modelle. Steinbildhauer führen ihre Fertigkeiten vor. Holzbildhauer und Drechsler lassen sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen, Glaskünstler demonstrieren die Kunst des Glashandwerkes. 

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