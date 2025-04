"KunstHandwerk und mehr" in Tauberbischofsheim

Am 3. und 4. Mai lädt Tauberbischofsheim zum dritten Kunsthandwerkermarkt der Stadt ein.

Auf dem Kunsthandwerkermarkt präsentieren Künstler und Kunsthandwerker (über 30 Aussteller) an beiden Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr vom Marktplatz bis zum Schlossplatz ihre einzigartigen Werke und bieten handgefertigte Produkte in vielfältigen Bereichen wie Keramik, Schmuck, Holz und vielem mehr an.

Die Musikschule bietet einen "Tag der offenen Tür" für die Gäste.

Samstag, 3. Mai

2. TBB BaWü-Cup "INLINE SLALOM" + 5. Badische BIG BOBBY CAR Meisterschaft - Stauferring/Duderstädter Allee - www.tauber-panthers.de

10.30 bis 12 Uhr - Platzkonzert und traditionelle Volkstänze

11 bis 18 Uhr - KunstHandwerk und mehr

14 Uhr - Sommeraktion HipHop mit Flaschmop zum Mitmachen am Marktplatz

Sonntag, 4. Mai

5. Badische BIG BOBBY CAR Meisterschaft - Stauferring/Duderstädter Allee - www.tauber-panthers.de

11 bis 18 Uhr - KunstHandwerk und mehr

13 bis 18 Uhr - Verkaufsoffener Sonntag "Schoppen, Schlemmen und Flanieren"

14 Uhr - Kinderstadtführung inkl. Turmbesteigung mit "Marktweib Agathe Steigleder"; Treffpunkt: Brunnen am Marktplatz; Teilnahme kostenlos für Kinder wie auch für die Erwachsenen; keine Voranmeldung erforderlich. Teilnehmen dürfen Kinder jeden Alters in Begleitung mindestens eines Erziehungsbereichtigten.

14 Uhr - Sommeraktion HipHop mit Flaschmop zum Mitmachen am Marktplatz

14 bis 17 Uhr - Café "Anno-Dazumal" im Jägerhäusle am Kurmainzischen Schloss