"KunstHandwerk und mehr" hat in Tauberbischofsheim in diesem Jahr Premiere. Der Marktplatz soll sich am zweiten Mai-Wochenende in ein Paradies für Liebhaber von Selbstgemachtem und Kreativarbeiten verwandeln.

Keramik und Kunst, Floristik und Malerei, Handwerk und nicht zuletzt Kunsthandwerk werden auf dem Marktplatz zu finden sein.

Aktuell sucht unser Kooperationspartner nach weiteren Ausstellern. Du bietest Kunsthandwerk, trendige Gartenaccessoires oder stylische Gartenmöbel an? Vertreibst du ein großartiges Produkt, welches auf keinem Kunst-Handwerkermarkt fehlen darf? Dann bewirb dich jetzt als Aussteller! Für seine Märkte 2023 freut sich Event&Marketing Scherer auf Bewerbungen. E-Mail: werbung@ems-scherer.de, Tel./Whats-App: 0178-3394013.

Weitere Infos unter: https://kunsthandwerkermesse.de/

Am Samstag, 13. Mai:

Zudem: "Oldtimer-Porsche-Rallye 2. Röhrl-Klassik" von 13 bis 14 Uhr mit geschätzten 130 Autos - Fußgängerzone/Marktplatz. Hier der Link zur Porsche Rallye: 2. Röhrl-Klassik - 10.-13.05.2023 (roehrl-klassik.de)

Am Sonntag, 14. Mai:

Zudem: "Verkaufsoffener Sonntag" von 13 bis 18 Uhr mit vielen Muttertagsangeboten. Für die kleinen Besucher wird es voraussichtlich eine Kinderstadtführung mit dem "Turmwächter" und anschließender Turmbesteigung geben.

Veranstalter: Wirtschaftsforum Pro Tauberbischofsheim