Kunsthandwerkermarkt im Schlösschen

Die Spessartmanufaktur lädt zum 3. Spessartmarkt ein. Er bietet Kunsthandwerk, Design, Manufakturprodukten und Kunst aus dem Spessart.

Zu entdecken und zu erwerben gibt es Handgefertigtes aus Keramik, Glas, Papier, Taschen, Schmuck, Holzarbeiten, Textiles, Seifen und handgewebte Produkte, Malerei von regionalen Herstellerinnen und Herstellern.

An beiden Tagen gibt es Kaffee & Kuchen und am Samstag Live-Musik: Julia Damiani (Gesang) und Lukas Johr (Gitarre) interpretieren Evergreens aus Jazz und Singer-Songwriter. Bekannt sind die beiden auch aus Projekten wie dem Jazzquartett Dots & Arrow und der Band wirsindfindling.

Am Sonntag lädt, integriert in den Spessartmarkt, der Förderkreis Schlösschen zu einer Pflanzaktion ein. Um 14.30 können die Besucher mithelfen, Hunderte von Krokuszwiebeln in den Park zu pflanzen.