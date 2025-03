Zum Auftakt der Elebnismarktsaison lockt der Kunsthandwerkermarkt in die Mosbacher Altstadt. In der Fußgängerzone und im Rathaussaal bieten zahlreiche Stände feines, traditionelles sowie historisches Kunsthandwerk an.

Angeschlossen ist auf dem Kirchplatz der französische Markt, der mit Original-Spezialitäten zu kulinarischen Streifzügen ins Nachbarland verführt.

Verkaufsoffener Sonntag der Mosbacher Fachgeschäfte