Am Sonntag, den 23. Juni 2019 findet von 10:00 - 18:00 Uhr der nun schon fünfte Kunsthandwerkermarkt am Sonnenuhrenpark in Wassertrüdingen statt. Der Markt bietet Kunsthandwerkern, Hobby-Bastlern, aber auch Künstlern eine Präsentations- und Verkaufsplattform in einem schönen Ambiente. Rund um den Markt wird ein buntes Rahmenprogramm mit Tanz- und Musikdarbietungen auf der Seebühne zu sehen sein. Allerlei regionale Leckereien runden das Angebot ab.