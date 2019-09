Kunsthandwerkermarkt

Bereits zum 26. Mal verwandelt sich die Dettinger Ortsmitte zum Zentrum der Kunsthandwerker. Ein umfangreiches Angebot aus der Welt des Kunsthandwerks ist geboten, hat man heuer so viele Anbieter wie in den vielen letzten Jahren nicht. Die Marktteilnehmer, von denen etliche das erste Mal dabei sind, ebenso wie eine große Stammbesetzung, eröffnen den Besuchern ein vielseitiges Sortiment.

Ob Textiles, verschiedenste Holzartikel, Gartenkeramik, Gefilztes, Gedrechseltes, Designerschmuck, Upgecyceltes, Edelstahlbilder oder Windräder, die Auswahl der auf dem Markt angebotenen kunsthandwerklichen Gegenstände ist sehr vielfältig.

Ein wirklich interessantes und kreatives Highlight konnte von der Gemeinde Dettingen gewonnen werden und zwar ist ein „Kettensägenschnitzer“ vor Ort, nennt sich auch Woodcarving. Der Künstler zeigt auf dem Uhlandschulhof zwei Live-Vorführungen. Er schnitzt einen Goiskopf, welcher in Dettingen seine Heimat finden wird. Vorführungen sind am Sonntag um 13:30 Uhr und um 16:00 Uhr! Also einfach vorbeikommen und bei der Entstehung der Gois zuschauen.

m Bürgerhaus gibt es wie gewohnt die Kaffeestube, in diesem Jahr erstmalig vom Förderverein Schillerschule durchgeführt, die erfahrenen Organisatoren der ehemaligen Uhlandschule sind mit dabei. Außerdem gibt es dort ein Highlight für alle Kreativen, ob groß oder klein. Werdet selbst kreativ mit Dosen, ob bemalen, bekleben oder bearbeiten als Windlicht und mehr.

Um sich über aktuelle Themen der Gemeinde zu informieren, bietet die Gemeindeverwaltung am Sonntag in gewohnter Weise den „Bürgerinfotag“ zu dem jeder herzlichst eingeladen ist. Es werden aktuelle Projekte vorgestellt, die von Bürgermeister, Gemeinderäten und Mitarbeitern der Verwaltung gerne erläutert werden.

Neben dem Besuch auf dem Markt lohnt es sich auch bei den Dettinger Einzelhändlern vorbei zu schauen. Diese öffnen am 13. Oktober von 12:00 – 17:00 Uhr beim verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen.

Das Dettinger Heimatmuseum gewährt ebenfalls am Sonntag zwischen 11:00 – 17:00 Uhr Einblicke in Vergangenes. Dort können historische Werkstätten wie beispielsweise die des Wagners, des Schuhmachers oder des Drechslers besichtigt werden.