Töpfer, Künstler und Kunsthandwerker bieten einen Einblick in ihre Arbeit. Edles, zeitgenössisches Design in Keramik, Holz, Leder, Metall, Schmuck in textilen Arbeiten und natürlich Glas lassen sich in geschmackvoll gestalteten Ständen finden.

Verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Kindertheater am Samstag auf dem Laien für Kinder ab 4 Jahren.