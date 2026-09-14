Kunsthandwerkermarkt

Kunsthandwerk – Show Demonstrationen – Geselligkeit.

Am zweiten Oktoberwochenende verwandelt sich der Dettinger Marktplatz in ein buntes Treiben. Handwerker und Künstler präsentieren ihr Können und bieten ihre Waren zum Kauf an.

Auf dem Marktplatz erwarten den Besucher zahlreiche Marktstände mit einem umfangreichen Angebot aus der Welt des Kunsthandwerks. Auch ein Besuch bei den Dettingern Einzelhändlern lohnt sich, welche am verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen öffnen.

Die Dettinger Gastronomen und weitere Bewirter bieten kulinarische Genüsse an. Kommen, sehen, stauen und genießen Sie das Marktflair in der Dettinger Ortsmitte.