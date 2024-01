KunstKlang: Alma Naidu

Ganz puristisch und betörend schön.

Die Süddeutsche Zeitung schreibt über Alma Naidu, sie sei „eines der größten Gesangstalente der Republik“. Naidu absolvierte ihr Studium in Jazzgesang an der Hochschule für Musik und Theater München sowie an der Royal Academy of Music in London. Dort studierte sie unter anderen bei der Jazz-Ikone Norma Winstone. 2021 wurde Alma Naidu mit dem BMW Welt Young Artist Jazz Award, dem Kurt Maas Jazz Award sowie dem Bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichnet. Im Frühjahr 2022 erschien ihr Debütalbum „Alma“ (deutsch: Seele) mit fast ausschließlich selbst komponierter und arrangierter Musik.

In Feuchtwangen tritt die zu den aufsteigenden Sternen der deutschen Jazzszene zählende Alma Naidu zum ersten Mal auf: Beim traditionellen Valentinstagskonzert präsentiert sie ihre eigenen Kompositionen: inniglich, ehrlich, ganz puristisch und ganz sicher betörend schön.

Alma Naidu, Gesang & Klavier