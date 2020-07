KunstKlang: Beethoven und Schubert

Mit KunstKlang wurde die vielfältige Kultur in Feuchtwangen 2014 durch eine hochwertige Klassik-Reihe erweitert. Die in Feuchtwangen geborene und aufgewachsene Sopranistin Christiane Karg ist künstlerische Leiterin. Im Rahmen des Sonderprogramms finden zwei Konzerte statt, in denen Christiane Karg auch selbst zu hören sein wird. Am 26. Juli wird »In dem Mondenschein im Walde / Sah ich jüngst die Elfen reiten« gespielt, hierbei handelt es sich um ein Streichquartett von Ludwig van Beethoven, F-Dur op. 18/1. Außerdem wird am 13. August »…oder soll es Tod bedeuten?«, acht Lieder und ein Fragment von Felix Mendelssohn Bartholdy nach Gedichten von Heinrich Heine. Am 13. August präsentieren Christiane Karg und Pianist Gerold Huber mit »Schubertiade / Schöne Welt, wo bist Du?« Werke von Franz Schubert, geboten. wol

KunstKlang Konzerte

So. 26. Juli und Do. 13. August, jeweils 20.30 Uhr

Kreuzgang, Feuchtwangen, www.kreuzgangspiele.de