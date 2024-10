KunstKlang: Dem Himmel ganz nah

16 Uhr, Gespräch in der Stadthalle Kasten

19 Uhr, Konzert in der Stadthalle Kasten

Sopranisten und Counter-Tenöre: Dank der Alte-Musik-Bewegung und der historischen Aufführungspraxis sind sie aus dem Klassikbetrieb nicht mehr wegzudenken. Die Stimme des Sopranisten Maayan Licht erreicht unglaubliche Höhen und scheint keine Grenzen zu kennen. Als vielseitiger Interpret ist er gern gesehener Gast auf der Opernbühne. Begleitet von dem Harfenisten Joel von Lerber ehrt Mayaan Licht den vielleicht bedeutendsten Komponisten der Barockzeit Georg Friedrich Händel mit einer intimen Hommage. Exotisch? Vielleicht. Und doch dem Himmel ganz nah.

Im Vorfeld des Konzerts um 16 Uhr spricht Brigitte Fassbaender mit Christiane Karg über Geschlechterrollen und Stereotypen auf und hinter der Opernbühne. Brigitte Fassbaender wurde mit sogenannten Hosenrollen weltberühmt: Sie stellte männliche Figuren dar – etwa den Octavian in Strauss’ „Rosenkavalier“, den Cherubino in Mozarts „Hochzeit des Figaro“ oder den Grafen Orlovsky in der Operette „Die Fledermaus“. Sie ist außerdem bekannt für ihre Arbeit an den großen Schubert-Zyklen, die bis zu ihrer Interpretation männlichen Sängerkollegen vorbehalten waren. Mit dem Konzertticket können Gespräch und Konzert besucht werden.

Das KulturKino Feuchtwangen zeigt außerdem in Kooperation mit KunstKlang den Film „Ophelia in love“ am Vorabend (Samstag, 14.12.2024) im Kino. Tickets gibt es im KulturKino an der Abendkasse oder online unter www.kulturkino-feu.de

Mayaan Licht, Sopran

Joel von Lerber, Harfe

Brigitte Fassbaender, Gespräch

Christiane Karg, Gespräch