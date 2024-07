KunstKlang: Italienisches Liederbuch von Hugo Wolf

Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht?

Mehr als hundert kleine Gedichte erscheinen im „Italienischen Liederbuch“ von Paul Heyse in Etappen Ende der 1890er Jahre – freizügig und offenherzig, in kleinen Monologen. 46 dieser Gedichte übersetzt Hugo Wolf in Musik. Da denkt der eine zärtlich an die andere, da verzehrt sie sich nach seinen Augen, er schimpft über ihren Stolz, ein Hin und ein Her, voller Erotik. Es ist das uralte, immerwährende Thema der Liebe, mal lieblich verträumt, mal neckend keck. Christiane Karg hat immer großen Spaß mit diesem Werk, schon häufig hat sie es aufgeführt. In Feuchtwangen stellt sie sich „ihren“ Figaro-Grafen zur Seite: Florian Boesch – einer der besten Liedinterpreten unserer Zeit, eine Stimm-Gewalt auf der Opernbühne. Mit etwas Glück bietet vielleicht auch das Wetter im Kreuzgang eine italienische Atmosphäre.

Christiane Karg, SopranFlorian Boesch, Bassbariton