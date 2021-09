KunstKlang - Jüdische Musiktradition des 20. Jahrhunderts

In Kooperation mit der Konzertreihe KunstKlang unter künstlerischer Leitung von Christiane Karg ist ein Wochenende mit insgesamt drei Konzerten explizit jüdischer Komponistinnen und Komponisten und jüdischer Musik gewidmet. Erinnern wollen wir unter anderem an den jüdischen Tenor Joseph Schmidt, Ende der 1920er Jahre ein Weltstar, der sich nicht von den Nazis vereinnahmen ließ, fliehen musste und schließlich in einem Lager in der Schweiz starb. Darüber hinaus sollen Werke jüdischer Komponistinnen und Komponisten zu Gehör gebracht werden, darunter solche, die sonst wenig zur Aufführung kommen.

"Sprache der Seele", Feitag, 29.10.2021 um 20 Uhr in der Johanniskirche

"Erzähl, dass mein Haus im Kolchos ich fand...", Samstag, 30.10.2021 um 20 Uhr im Kasten

"Ein Lied geht um die Welt", Sonntag, 31.10.2021 um 11 Uhr in der BauAkademie

Genaueres über die einzelnen Veranstaltungen ist am jeweiligen Tag gelistet.

Foto: Pawel Zalejski, 29.10.2021