KunstKlang: Trio E.T.A. - Unbekannte Bekannte

Ob „Stiefkinder der Musikgeschichte“ oder „Grenzgänger zwischen Hausmusik, Salon und Konzertpodium“ – Klaviertrios sind auch in Feuchtwangen nicht allzu häufig zu hören.

Aber das! Das junge Trio E. T. A. verneigt sich mit seinem Namen vor dem Schriftsteller, Komponisten und Kritiker E. T. A. Hoffmann: 2019 in Hamburg gegründet, nehmen sich die drei Musiker*innen E. T. A. Hoffmanns Vielseitigkeit sowie seine Liebe zur Musik zum Vorbild, die ihm als die höchste Kunst galt. Daher verwundert es nicht, dass das junge Ensemble seit 2023 SWR2 New Talent ist und in den großen Konzertsälen der europäischen Musikzentren auftritt. In Feuchtwangen präsentieren Elene Meipariani, Till Schuler und Till Hoffmann interessante und fast vergessene Werke bekannter Komponisten, unbekannte Bekannte eben. Das hätte E. T. A. Hoffmann ganz sicher gefallen.