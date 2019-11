Künstliche Intelligenz – Terminator oder Transformer?

Wird künstliche Intelligenz unser Leben verbessern oder werden die Maschinen die Macht übernehmen? Prof. Dr. Martin V. Butz von der Universität Tübingen und Maximilian Hoogen von der Robert Bosch GmbH informieren und diskutieren mit dem Publikum. Beide Experten sind Partner beim Cyber Valley in der Region Stuttgart. Prof. Butz ist international anerkannter Forscher in den Bereichen menschliche Kognition, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, die er in dem ersten Impulsvortrag beleuchten wird. Herr Hoogen schließt sich mit einer Präsentation zu Anwendungen der künstlichen Intelligenz in der Wirtschaft an. Über besonders interessante Fragen wird vor der Diskussion per E-Voting abgestimmt. Zentrale Fragen werden über ein wechselndes Podium (Fishbowl) mit dem Publikum diskutiert.

Donnerstag, 14. November 2019, 19:00 Uhr, Schloss Hohenheim, Mittelbau, Aula, 70599 Stuttgart

Eintritt: 10 Euro (Studierende 5 Euro)