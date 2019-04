Kunstmatinée: Das Goldene Zeitalter

Zwischen der Gründung der Lagunenstadt in der Völkerwanderungszeit und dem Untergang der Republik in der Ära Napoleons erlebte Venedig eine nahezu permanente Blütezeit. Das weit gespannte Handelsnetz brachte nicht nur Wohlstand, sondern einen regen Kulturaustausch, der sich in allen künstlerischen Bereichen niederschlug. Nicht zuletzt durch das besondere Licht erhielt die Stadt ihren unvergleichlichen Zauber.