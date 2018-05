7. Kunstprojekt der Reutlinger Künstlerinitiative KuajO

Musik, Kunst, Tanz, Theater, Literatur, Live-Malerei - Möglichkeiten grenzenlos!

Wie schon in den letzten zwei Jahren zeigen wir im alten Garten nicht nur entlang der Gartenmauer Bilder und Skulpturen rund um das Thema Improvisation. Da die Improvisation als ein geradezu konstituierendes Merkmal des Jazz gilt, rückt er in diesem Jahr mit all seinen Improvisationsmöglichkeiten mit den Musikern um Werner Bystrich mehr in den Vordergrund. Auf jeden Fall wieder mit dabei: Paint it Jazz (Live-Malerei) mit Maria Katsouli und Karin Zimmermann und, wie in den letzten zwei Jahren, auch für Zuschauer. Dazu gehört ein vielfältiges Rahmenprogram, ebenso verschiedene Mitmachaktionen für die Besucher des Gartens, improvisierend eben.

Lassen Sie sich überraschen!