Besuch der Nanas-Ausstellung von Niki de Saint Phalle in der Schirn und Christian Schad-Ausstellung im Museum in Aschaffenburg.

Abfahrt: Treffpunkt am Bahnhofsvorplatz in Ansbach um 7:00 Uhr Fahrt mit dem Bus nach Frankfurt am Main Rückkunft in Ansbach ca. 19:00 Uhr