Moderne und zeitgenössische internationale Skulptur nimmt seit jeher einen besonderen Stellenwert innerhalb der Sammlung Würth ein.

Das bezeugt nicht nur der weitläufige Skulpturengarten am Carmen Würth Forum, sondern dies spiegeln auch zahlreiche weitere plastische Werke wider, die die Wege des Firmencampus säumen. Machen Sie mit bei unserem gemeinsamen Kunstspaziergang!

Öffentliche Führung durch den Skulpturengarten Würth „Kunstspaziergang“

Dauer: 60 Minuten

Treffpunkt: Kunstshop des Museum Würth 2, Künzelsau

Eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail ist nicht möglich. Gerne können Sie Ihre Tickets für eine öffentliche Führung am Tag vor Ort am Kunstshop des Museum Würth 2 erwerben.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!